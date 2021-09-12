Италия

Миланский клуб впервые в новом сезоне потерял очки.

В рамках третьего тура итальянской Серии А миланский Интер проводил гостевой поединок против генуэзской Сампдории, однако не смог достичь необходимого результата, дважды упустив лидерство по счету по ходу поединка.

Коллектив Симоне Индзаги провел относительно быстрый мяч в начале поединка, однако в середине первого тайма защитник "Самп" Йосида позволил своей команде отыграться, но уже перед перерывом счет вновь стал в пользу гостей, после точного удара Лаутаро Мартинеса.

Во второй половине матча "змеи" умудрились пропустить быстрый гол, что во много предопределило ход дальнейших событий. Сампдория на волне успеха пошла атаковать с завидным задором, а соперники так и не сподобились на удар в створ ворот до конца поединка.

Сампдория — Интер 2:2

Голы: Йосида, 33, Ауджелло, 47 — Димарко, 18, Мартинес, 44.



Сампдория: Аудеро — Берешински, Колли, Йосида, Ауджелло (Мурру, 78) — Кандрева, Торсби, Силва (Торрегросса, 89), Дамсгор (Верре, 78) — Квальярелла (Аскильдсен, 67), Капуто.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Димарко (Думфрис, 68) — Дармиан, Барелла, Брозович (Видаль, 54), Чалханоглу (Сенси, 68), Перишич (Д’Амброзио, 54) — Джеко, Мартинес (Корреа, 54).

Предупреждения: Торсби, Берешински, Колли, Силва — Брозович, Джеко, Корреа, Видаль.