Вашему вниманию результаты трех завершившихся матчей третьего тура чемпионата Италии.
Кальяри - Дженоа, Getty Images
12 сентября 2021, 17:59
Завершились очередные три поединка итальянской Серии А, которые прошли в рамках третьего тура.
Кальяри принимал на своем поле Дженоа и имел по ходу встречи преимущество в два мяча, однако гостям удалось совершить впечатляющий камбэк и одержать волевую победу.
Кальяри – Дженоа 2:3
Голы: Жоао Педро, 16 (с пенальти), Чеппителли, 56 – Дестро, 59, Фарес, 69, 78
Кальяри: Краньо, Дзаппа (Белланова, 65), Чеппителли, Валюкевич (Касерес, 46), Карбони (Перейро, 82), Далберт, Дейола, Марин, Грасси (Нандес, 54), Жоао Педро, Кейта Бальде (Фариас, 65).
Дженоа: Сиригу, Сабелли (Каллон, 46), Кришито, Максимович, Бираски (Ванхойсден, 46), Камбьязо, Стураро (Фарес, 46), Туре, Ровелла, Пандев (Экубан, 60), Дестро (Бехрами, 84).
В параллельном поединке Торино не оставил никаких шансов новичку итальянского первенства, Салернитане, отправив в его ворота четыре безответных мяча.
Торино – Салернитана 4:0
Голы: Санабрия, 45, Бремер, 66, Побега, 86, Лукич, 90+1
Торино: Милинкович-Савич, Синго, Родригес (Буонджорно, 62), Бремер, Зима, Ансальди (Айна, 74), Линетти (Побега, 74), Лукич, Мандрагора, Пьяца (Прат, 74), Санабрия (Ринкон, 85).
Салернитана: Белец, Страннберг, Дьомбер (Рибери, 67), Гальоло, Руджери (Раньери, 46), Кешрида, Оби (Кулибали, 57), Ди Таккьо, Кулибали (Скьявоне, 85), Нванкво (Джурич, 56), Бонаццоли.
Удинезе, в свою очередь, в гостях минимально обыграл Специю благодаря единственному голу Самарджича в преддверии финального свистка.
Специя – Удинезе 0:1
Гол: Самарджич, 89
Специя: Зут, Феррер, Николау, Христов, Бастони (Реца, 86), Сала (Бурабия, 70), Коваленко (Агудело, 62), Маджоре, Колли (Верде, 62), Джаси (Сальседо, 86), Антист.
Удинезе: Сильвестри, Молина (Соппи, 87), Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен, Арслан (Яяло, 87), Перейра, Уолас (Макенго, 63), Пуссетто (Бету, 63), Деулофеу (Самарджич, 81).