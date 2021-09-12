Италия

Вашему вниманию результаты трех завершившихся матчей третьего тура чемпионата Италии.

Завершились очередные три поединка итальянской Серии А, которые прошли в рамках третьего тура.

Кальяри принимал на своем поле Дженоа и имел по ходу встречи преимущество в два мяча, однако гостям удалось совершить впечатляющий камбэк и одержать волевую победу.

Кальяри – Дженоа 2:3

Голы: Жоао Педро, 16 (с пенальти), Чеппителли, 56 – Дестро, 59, Фарес, 69, 78

Кальяри: Краньо, Дзаппа (Белланова, 65), Чеппителли, Валюкевич (Касерес, 46), Карбони (Перейро, 82), Далберт, Дейола, Марин, Грасси (Нандес, 54), Жоао Педро, Кейта Бальде (Фариас, 65).

Дженоа: Сиригу, Сабелли (Каллон, 46), Кришито, Максимович, Бираски (Ванхойсден, 46), Камбьязо, Стураро (Фарес, 46), Туре, Ровелла, Пандев (Экубан, 60), Дестро (Бехрами, 84).