Италия

Подопечные Стефано Пьоли отправили в ворота соперника два безответных мяча.

В центральном матче третьего тура Серии А встретились Милан и римский Лацио. Обе команды подошли к третьему туру без поражений. "Россонери" с минимальным счетом обыграли Сампдорию и разгромили Кальяри (4:1), а подопечные Маурицио Сарри уверенно разобрались с Эмполи (3:1) и Специей (6:1).

Команды начали игру, присматриваясь друг к другу, однако с первых минут ощущалось небольшое, но все же превосходство хозяев поля, которое в середине первого тайма привело к двум голевым моментам у ворот Хосе Рейны, когда сначала Калабрия, а затем Рафаэль Леао имели шанс вывести свою команду вперед. После этого футболисты "орлов" начали фолить на игроках в красно-черных футболках, что спровоцировало стычку ближе к концу первого тайма, но арбитр матча решил проигнорировать этот эпизод, не доставая карточки из кармана.

Уже в компенсированное время первого тайма Раффаэль Леау открыл счет, а затем Даниэле Чиффи, судивший сегодняшний матч, был менее благосклонен к гостям и назначил пенальти, а заодно Пепе Рейна и Луис Альберто получили "горчичники", но к счастью для команды Маурицио Сарри Франк Кессье, подошедший к точке, попал в перекладину.

"Орлам" определенно нужно было что-то менять в перерыве, но, к удивлению многих, они этого не сделали. Как следствие, Милан продолжал контролировать игру, а затем удвоил свое преимущество после того, как Златан Ибрагимович забил гол, выйдя на замену. Только после этого Сарри попытался внести изменения в игру, но было уже слишком поздно.

Хозяева спокойно довели игру до логического завершения, а Лацио до конца матча оставалось лишь довольствоваться редкой возможностью пробить из-за пределов штрафной.

Милан — Лацио 2:0

Голы: Леау, 45+2, Ибрагимович, 67

Милан: Меньян — Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес — Тонали, Кессье (Бакайоко, 61, Беннасер, 74) — Леау (Ибрагимович, 60), Браим Диас (Балло-Туре, 80), Флоренци (Салемакерс, 61), — Ребич.

Лацио: Рейна — Марушич (Лаццари, 64) , Луис Фелипе, Ачерби, Хисай — Лейва, Милинкович-Савич (Башич, 74), Луис Альберто — Педро (Рауль Моро, 84), Иммобиле (Мурики,84), Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 64).

Предупреждения: Марушич , Рейна, Луис Альберто, Хисай — Бакайоко .