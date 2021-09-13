Италия

Экс-наставник сборной Украины оценил динамику развития своего бывшего клуба.

Мнение украинского экс-нападающего Андрея Шевченко по-прежнему высоко ценится в Италии, где он провел в составе Милана один из наиболее ярких фрагментов своей профессиональной карьеры.

Именно по это причине авторитетное издание La Gazzetta dello Sport обратилась к экс-наставнику сборной Украины с просьбой дать оценку текущему прогрессу "россонери" накануне старта команды в Лиге чемпионов УЕФА против английского Ливерпуля.

"Даже по сравнению с прошлым сезоном, команда уже заметно выросла. Милан сейчас играет в уверенный футбол, они уверены в своих силах, агрессивны, активно прессингуют и создают моменты. Футболисты дают страсть своим поклонникам.

Пьоли проделал огромную работу за последние два года, он фактически возродил команду. Вклад Мальдини также чувствуется — клуб заключал отличные сделки по игрокам", — резюмировал украинский специалист.

Напомним, что матч Ливерпуль — Милан состоится 15 сентября, начало в 22:00 по киевскому времени.