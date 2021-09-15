Италия

Футболист и клуб близки к продолжению сотрудничества.

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.

Известно, что футболист и клуб уже согласовали условия нового контракта и сделка находится на финальной стадии.

Также сообщается, что по новому соглашению аргентинский форвард будет получать больше, нежели сейчас.

В летнее трансферное окно Лаутаро мог покинуть Интер, однако клуб предпочел егосохранить несмотря на солидные деньги, которые им предлагали.

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