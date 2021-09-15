Футболист и клуб близки к продолжению сотрудничества.
Лаутаро Мартинес, Getty Images
15 сентября 2021, 20:15
Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.
Известно, что футболист и клуб уже согласовали условия нового контракта и сделка находится на финальной стадии.
Также сообщается, что по новому соглашению аргентинский форвард будет получать больше, нежели сейчас.
В летнее трансферное окно Лаутаро мог покинуть Интер, однако клуб предпочел егосохранить несмотря на солидные деньги, которые им предлагали.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.