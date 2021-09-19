Италия

Состоялись очередные поединки четвертого тура итальянской Серии А.

Завершились очередные поединки четвертого тура итальянской Серии А, в которых были зафиксированы неожиданные результаты.

В первой игре Рома под руководством Жозе Моуриньо впервые потеряла очки в чемпионате, сенсационно уступив Вероне со счетом 2:3.

"Волки" открыли счет в концовке первого тайма, когда Лоренцо Пеллегрини воспользовался передачей от Рика Карсдорпа. Затем в начале второго тайма Антони Барак сравнял счет, а через пять минут Джанлука Капрари вывел хозяев вперед, но радость была недолгой, так как спустя четыре минуты Иван Илич срезал мяч в собственные ворота. Еще через пять минут Марко Давиде Фараони снова вывел Верону вперед.

Таким образом, Верона после четырех игр набрала свои первые очки и разместилась на 15-м месте в турнирной таблице Серии А, а у Ромы девять баллов и четвертая строчка.

Верона — Рома 3:2

Голы: Барак, 49, Капрари, 54, Фараони, 63 — Пеллегрини, 36, Илич, 58 (автогол).

Верона: Монтипо — Давидович, Гюнтер, Чеккерини (Маньяни, 46) — Фараони, Бесса (Тамезе, 64), Илич, Лазович (Казале, 82) — Барак, Капрари (Хонгла, 78), Симеоне (Калинич, 64).

Рома: Патрисиу — Карсдорп (Смоллинг, 78), Манчини, Ибаньес, Калафиори (Майораль, 78) — Кристанте, Верету (Перес, 66) — Дзаньоло (Эль-Шаарави, 66), Пеллегрини, Шомуродов (Мхитарян, 66) — Абрахам.

Предупреждения: Фараони, Барак, Хонгла, Казале — Верету, Кристанте.

Во второй встрече Лацио на своем поле неожиданно оступился в матче с Кальяри. Матч закончился со счетом 2:2. В составе хозяев в концовке первого тайма отметился Чиро Иммобиле, но до середины второго тайма гости дважды поражали ворота "орлов" усилиями Жоао Педро и Бальде Кейта. От поражения команду Маурицио Сарри спас вышедший на замену Данило Катальди, забивший на 83-й минуте.

После четырех игр у Лацио семь очков и седьмое место, а у Кальяри два балла и 18-я строчка.

Лацио — Кальяри 2:2

Голы: Иммобиле, 45, Катальди, 83 — Жоао Педро, 46, Кейта, 62.

Лацио: Рейна — Лаццари (Марушич, 74), Луис Фелипе, Ачерби, Хисай — Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 65), Альберто (Акпа-Акпро, 88) — Андерсон (Моро, 88), Педро (Дзакканьи, 65), Иммобиле.

Кальяри: Краньо — Касерес (Дзаппа, 56), Чеппителли, Карбони — Ликоянис (Белланова, 74), Марин, Нандес, Дейола, Дальберт (Валюкевич, 56) — Жоао Педро (паволетти, 88), Кейта (Перейро, 74).

Предупреждения: Луис Фелипе — Касерес, Дзаппа.

Удаление: Дзаппа, 90+3 (вторая желтая карточка).