Италия

Команда Лучано Спаллетти одержала разгромную победу в гостевом матче чемпионата Италии.

Завершился поединок четвертого тура итальянской Серии А, в котором Удинезе принимал на своем поле Наполи и потерпел тотальную неудачу при собственных болельщиках.

Подопечные Лучано Спаллетти заведомо считались фаворитами противостояния, однако по итогу они и вовсе не оставили абсолютно никаких шансов хозяевам зацепиться хотя бы за ничью.

Неаполитанцы четырежды поразили ворота Удинезе, при этом сетка ворот Давида Оспины так и осталась нераспечатанной. Финальный свисток зафиксировал победу Наполи со счетом 4:0.

Удинезе - Наполи 0:4

Голы: Осимхен 24, Ррахмани 35, Кулибали 52, Лосано 84

Удинезе: Сильвестри, Бекао, Нуйтинк, Самир, Молина (Соппи 86), Арслан (Самарджич 72), Уолас, Стригер-Ларсен (Зеегелаар 72), Деулофеу (Бето 64), Пуссетто, Перейра (Макенго 64)

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи (Дзаноли 86), Ангисса, Руис (Унас 81), Политано (Лосано 71), Элмас, Инсинье (Зелински 71), Осимхен (Петанья 81)

Предупреждения: Самир, Молина — Руи