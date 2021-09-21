Италия

Защитник Ромы настроен крайне оптимистично относительно сроков своего возвращения.

Травма левого защитника сборной Италии и римской Ромы Леонардо Спинаццолы во время матча четвертьфинала чемпионата Европы-2020 против Бельгии стала одним из наиболее трагичных эпизодов триумфального для "Скуадры Адзурры" международного форума.

От разрыва ахиллова сухожилия 28-летний футболист восстанавливался достаточно долго, однако уровень его оптимизма относительно сроков возвращения на поле зашкаливает.

"Я в полном порядке. Уже выбросил костыли, а восстановление идет полным ходом. Очень много работаю над своей физической формой, поэтому половина этого тяжелого пути прошла для меня незаметно.

Мне еще осталось около двух-трех месяцев, и буду в строю. Даже так, даю себе 75 дней, и я буду в строю. Если все сложится нормально, конечно", — излучал оптимизм во время благотворительного мероприятия "Tutti a scuola" ("Все для школы") футболист.

Отметим, что на запланированный Спинаццолой отрезок сезона приходятся ключевые матчи его команды в еврокубках, а также встречи Серии А уровня противостояний против Интера, Милана, Аталанты и Ювентуса, каждая из которых состоится в декабре 2021-го года.