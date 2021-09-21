Италия

Датский защитник находится в лазарете Милана из-за травмы, полученной в матче против Ювентуса.

Датский защитник Милана Симон Кьяер пропустит матч пятого тура итальянской Серии А, где подопечные Стефано Пиоли сыграют против Венеции.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист будет вынужден пропустить предстоящий матч из-за мышечного повреждения, полученного в матче против туринского Ювентуса в прошлом туре.

Под вопросом и участие Симона в матче со Специей в субботу. Ожидается, что защитник будет готов к матчу Лиги чемпионов против Атлетико на следующей неделе.

В нынешнем сезоне провел в составе Милана четыре матча во всех турнирах, однако не смог отметиться результативными действиями.