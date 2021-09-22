Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

Туринский Ювентус в рамках пятого тура Серии А в гостях сумел с минимальным преимуществом переиграть Специю со счетом 2:3.

В первой половине игры команды обменялись забитыми голами. У Ювентуса впервые после возвращения забил Кин, а у Специи — Гьяси.

Во втором тайме Специя вышла вперед усилиями Антиста. У туринцев сначала отличился Кьеза, а первую победу в сезоне принес гол от де Лигта.

Специя — Ювентус 2:3

Голы: Гьяси, 33, Антист, 49 — Кин, 28, Кьеза, 66, де Лигт, 72

Специя: Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Феррер, Бурабия (Сала, 77), Маджоре (Сальседо, 85), Джаси, Верде (Манай, 77), Антист (Нзола, 77).

Ювентус: Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 46), Рабьо (Бернардески, 67), Бентанкур (Локателли, 46), Маккенни, Кьеза (Кулусевски, 84), Дибала, Кин (Мората, 59).

Предупреждения: Николау, Мората, Нзола.