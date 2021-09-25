Италия

Football.ua представляет анонс 6-го тура Серии А между Интером и Аталантой.

Шестой тур итальянской Серии А в своей субботней части будет содержать интригующий поединок в Милане, где местный Интер попытается добыть пятую победу в сезоне, а его соперник в лице Аталанты из Бергамо посягнет на успех в игре против действующего чемпиона страны.

Интер — Аталанта

Суббота, 25 сентября, 19:00. Джузеппе Меацца, Милан. Фабио Мареска (Неаполь) — главный арбитр встречи. Трансляция на медиасервисе Megogo.

Приход Симоне Индзаги сопутствовал началу новой эпохи непростых времен для "нерадзурри". Однако, на первых стадиях розыгрыша национального первенства не особо бросается в глаза потеря в классе командой из Милана, на фоне ухода ее ключевых футболистов в межсезонье. Интер все так же силен, как и ранее, о чем говорит отсутствие у него поражений на старте, при одной лишь осечке в виде ничьей против генуэзской Сампдории (2:2) туром ранее. Но ведь все мы прекрасно понимаем, что не только фанатам "змей" будет интересно смотреть за их игрой в этот вечер. Совсем скоро команда Индзаги едет в Киев на игру против Шахтера, памятуя о поражении Реалу на старте Лиги чемпионов (0:1).

И вот тут как раз все надежды у украинского любителя футбола должны всецело падать на полузащитника Аталанты Руслана Малиновского, который, вместе со своей командой, имеет все шансы оказать незримую помощь "горнякам", и изрядно измотать их будущих соперников. В прошлом сезоне "Богиня" в третий раз кряду "забронзовела", но если команда-претендент по ходу розыгрыша чемпионата не обыгрывает будущего чемпиона, то и особого смысла надеяться на итоговые медали более высокого образца не имеет смысла.

Свои пять очков Аталанта недобрала как раз в играх против Интера. Ровно столько же не оказалось на ее счету уже и в новом сезоне, по состоянию на данный момент, а поражения Фиорентине (1:2) и беззубая игра в Болонье (0:0) изрядно подпортили настроение перед Лигой чемпионов фанатам "оробичи". К слову, и там они сыграли вничью против Вильярреала (2:2).

История противостояний:

Всего матчей: 135 (74 победы Интера, 34 ничьих, 27 побед Аталанты);

На поле Интера: 69 матчей (48 побед Интера, 11 ничьих, 10 побед Аталанты);

Разница забитых и пропущенных голов: 237-123 в пользу Интера;

Самый результативный матч: победа Интера 7:2 (1990).