Италия

Беспроигрышная серия Милана продолжается.

В рамках шестого тура итальянской Серии А Милан в гостевой игре переиграл Специю со счетом 1:2.

В первом тайме команды показали довольно равную игру. Специя моментами выглядела даже острее.

Но вторая половина встречи началась с забитого гола. На 48 минуте Даниэле Мальдини, который впервые вышел в стартовом составе Милана, забил свой дебютный мяч за клуб.

Во втором тайме Специя редко атаковала, а Милан взял игру полностью под свой контроль. Однако одна из немногих атак все же завершилась взятием ворот. Верде отлично сориентировался в штрафной и пробил по воротам Меньяна.

Но последнее слово было за "россонери". Браим Диас вышедший на замену издали пробил, а вратарь оказался не готов к такому удару — 1:2.

Специя — Милан 1:2

Голы: Верди, 80 — Мальдини, 48, Диас, 87

Специя: Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Сала (Верде, 65), Бурабия, Маджоре (Феррер, 64), Антист (Манай, 65), Нзола, Джаси (Стрелец, 79).

Милан: Меньян, Калулу (Калабрия, 72), Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессиэ (Браим Диас, 82), Салемакерс, Тонали, Жиру (Пеллегри, 46), Ребич (Рафаэл Леау, 46), Мальдини (Беннасер, 59).

Предупреждения: Сала, Мальдини.