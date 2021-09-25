"Черно-синие" с трудом избежали поражения на своем поле.
Лаутаро Мартинес, Getty Images
25 сентября 2021, 20:57
Отчет о матче будет доступен в этой новости немного позже.
Интер – Аталанта – 2:2
Голы: Мартинес, 5, Джеко, 72 – Малиновский, 30, Толой, 38
Интер: Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони (Димарко, 57) – Дармиан (Думфрис, 57), Барелла (Сатриано, 90), Брозович, Чалханоглу (Весино, 57), Перишич – Джеко, Мартинес (Санчес, 81).
Аталанта: Муссо – Толой, Демирал, Паломино (Мехле, 70) – Дзаппакоста (Пашалич, 77), Фройлер, де Роон, Госенс – Пессина (Джимсити, 63), Малиновский (Иличич, 62) – Сапата (Пикколи, 63).
Предупреждения: Бастони (12), Чалханоглу (43), Барелла (70) – Малиновский (4), Паломино (19), Сапата (21), Дзаппакоста (64), Толой (90).
На 86-й минуте Федерико Димарко (Интер) не реализовал пенальти (перекладина).