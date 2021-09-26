Италия

Football.ua представляет анонс 6-го тура Серии А между Лацио и Ромой.

Шестой тур итальянской Серии А в своей воскресной части будет содержать римское дерби, в котором впервые в истории своих взаимоотношений сыграют в подобном статусном матче Маурицио Сарри и Жозе Моуриньо.

Лацио — Рома

Воскресенье, 26 сентября, 19:00. Стадио Олимпико, Рим. Марко Гуида (Торре-Аннунциата) — главный арбитр встречи. Трансляция на медиасервисе Megogo.

Новый наставник "бьянкочелести" начал свой путь в клубе с двух побед на старте, и тогда казалось, что Лацио может и вовсе не заметить уход Симоне Индзаги с занимаемой должности в межсезонье. Однако, затем у команды случилась серия из четырех безуспешных матчей, которые сопровождались неудачным стартом на международной арене, и теперь уже "орлы" выглядят "птицами" не настолько высокого полета. Уже первый серьезный оппонент, Милан (0:2), обнажил проблемы при переходе клуба на "модель Сарри" и, по всей видимости, после этого Лацио где-то потерял веру в собственные силы.

А вот у Жозе Моуриньо на его новом месте работы дела идут, пока что, наилучшим образом. Ключевой момент — Рома имеет внушительный запас побед за спиной на старте сезона, что точно было нехарактерно непостоянному в плане стабильности результатов футболу Паулу Фонсеки. При этом, "волки" уже допускали ошибку, проиграв Вероне в гостях (2:3), однако посреди текущей недели они удачно приняли у себя дома фриульский Удинезе (1:0), пусть и лишились Лоренцо Пеллегрини, получившего красную карточку на последней минуте основного времени, по итогам того поединка. В Лиге конференций португальский наставник также сумел привести команду к стартовому успеху, поэтому сейчас мы можем наблюдать за однозначно хорошим отрезком сезона в исполнении Ромы.

История противостояний:

Всего матчей: 176 (47 побед Лацио, 63 ничьих, 66 побед Ромы);

На поле Лацио: 87 матчей (29 побед Лацио, 28 ничьих, 30 побед Ромы);

Разница забитых и пропущенных голов: 174-219;

Самый результативный матч: победа Лацио 4:2 (2009), победа Ромы 5:1 (2002), ничья 3:3 (1998).