Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
ИГРОКИ ЮВЕНТУСА, GETTY IMAGES
26 сентября 2021, 17:30
В рамках шестого тура итальянской Серии А Ювентус принимал на своем поле Сампдорию и одержал победу в результативном матче.
Благодаря трем набранным очкам подопечные Макса Аллегри поднялись на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
Обзор матча:
Ювентус - Сампдория 3:2
Голы: Дибала 10, Бонуччи 43 (пен.), Локателли 57 — Йошида 44, Кандрева 83
Ювентус: Перин, Куадрадо, Бонуччи, Де Лихт, Алекс Сандро, Бернардески (Рэмзи 70), Бентанкур (МакКенни 82), Локателли, Кьеза (Кьеллини 70), Мората (Кин 82), Дибала (Кулушевски 22)
Сампдория: Аудеро, Берешински, Йошида, Колли, Мурру (Ауджелло 59), Кандрева, Торсби (Аскильдсен 87), Экдаль (Силва 59), Депаоли (Дамсгор 59), Капуто (Торрегросса 70), Квальярелла
Предупреждения: Бентанкур, Куадрадо, Бонуччи, Кин — Торсби, Мурру, Экдаль