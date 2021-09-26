Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Удинезе — Фиорентина, getty images
26 сентября 2021, 20:40
В поединке шестого тура итальянской Серии А Фиорентина одержала минимальную победу над Удинезе.
Победу "фиалкам" в данном противостоянии принес гол Влаховича на старте первой половины встречи.
Обзор матча:
Удинезе — Фиорентина 0:1
Гол: Влахович, 16
Удинезе: Сильвестри, Соппи (Пуссетто, 46), Нюйтинк (Молина, 71), Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Удоджи, 71), Арслан (Макенго, 46), Перейра, Уолас, Деулофеу, Бету.
Фиорентина: Дронговски, Одриосола, Мартинес (Настасич, 66), Миленкович, Бираги (Терзич, 60), Бонавентура (Амрабат, 65), Данкан (Мале, 65), Торрейра, Сапонара, Кальехон, Влахович.
Предупреждения: Мартинес, Арслан, Уолас, Амрабат.