Италия

Защитник Ювентуса рассказал об опыте работы с Роналду.

Защитник туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи поделился мнением о том, почему у Роналду не смог вывести команду на новый уровень.

По его словам, футболистов "Старой синьоры" расслабил сам факт наличия Роналду в команде.

"В наших головах появилась мысль о том, что лучший в мире игрок может в одиночку гарантировать Юве все победы. Присутствие Криштиану оказало на нас большое влияние. Конечно, это был экстраординарный опыт, однако команда выигрывает трофеи, а мы решили, что это можно сделать за счет одного футболиста.

Мы начали сбавлять в интенсивности тренировок, в самопожертвовании на поле. Атмосфера в прошлом сезоне была настолько наэлектризована, что бросили бы вы палку в нашу раздевалку — она бы загорелась",- считает футболист.

Напомним, этим летом Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед за 15 млн евро.

В составе Ювентуса Роналду завоевал два чемпионства Италии, два Суперкубка Италии, а также Кубок Италии.