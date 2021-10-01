Болельщики собрались на акцию возле стадиона.
Фанаты Торино, getty Images
01 октября 2021, 20:40
В рамках 7 тура итальянской Серии А Торино в Туринском дерби сыграет против Ювентуса.
Фанаты Торино собрались возле Стадио Олимпико, чтобы выразить свою поддержку футболистам.
Один из баннеров, которые фаны вывесили на стене возле арены, гласит "убейте их" (их — игроков Ювентуса).
Отметим, что матч Торино — Ювентус состоится 2 октября и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.