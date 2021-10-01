Италия

Болельщики собрались на акцию возле стадиона.

В рамках 7 тура итальянской Серии А Торино в Туринском дерби сыграет против Ювентуса.

Фанаты Торино собрались возле Стадио Олимпико, чтобы выразить свою поддержку футболистам.

Один из баннеров, которые фаны вывесили на стене возле арены, гласит "убейте их" (их — игроков Ювентуса).

Отметим, что матч Торино — Ювентус состоится 2 октября и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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