Италия

Форвард получил повреждение в поединке Лиги Европы.

В рамках второго тура Лиги Европы УЕФА римский Лацио на своем поле сумел переиграть московский Локомотив (2:0), однако при этом рискует лишиться одного из своих ключевых футболистов на последний поединок Серии А перед началом октябрьской международной паузы.

Нападающий "орлов" Чиро Иммобиле на 42-й минуте еврокубкового поединка был заменен на Ведата Мурики из-за повреждения, а уже после игры футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого у него была диагностирована травма бедра.

Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский форвард не сможет помочь своей команде в ближайшие десять дней, рискует обернуться для него не просто пропущенной гостевой игрой против Болоньи в рамках седьмого тура национального первенства, но и вылетом из обоймы национальной команды на матчи плей-офф Лиги наций УЕФА, в котором Италия стартует с полуфинальной игры против Испании уже 6 октября.

Поединок Болонья — Лацио состоится в воскресенье, 3 октября, начало в 13:30 по киевскому времени.