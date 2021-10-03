Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Серии А.

Аталанта в рамках поединка седьмого тура чемпионата Италии примет на своем поле Милан.

Аталанта — Милан

Воскресенье, 3 октября, 21:45. Стадион Атлети Адзурри. Главный арбитр встречи — Марко Ди Бьелло.

Аталанта после шести сыгранных матчей набрала одиннадцать баллов и находится на седьмом месте турнирной таблицы перед воскресным игровым днем. Бергамаски набрали отличный ход, заработав семь баллов в последних трех играх. Кроме того, подопечные Джан Пьеро Гасперини лидируют в своей группе Лиги чемпионов.

В минувшем туре чемпионата Италии против Интера Аталанта сыграла со счетом 2:2. Отдельного внимания достойно выступление Руслана Малиновского. Украинский полузащитник стал лучшим игроком матча, забив гол и поучаствовав во взятии ворот Толоя. Кроме того, Малиновский угодил в штангу со штрафного.

Надеемся, что Руслан не растеряет настрой и продолжит показывать высокий уровень игры. Для Малиновского это, определенно, очень важно, ведь он хочет оказывать давление на главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Милан же продолжает погоню за Наполи. В активе команды Стефано Пьоли шестнадцать очков после шести сыгранных матчей. Ювентус пока что остается единственной командой, которая смогли отобрать у Милана очки. "Россонери" также участвуют в Лиге чемпионов и пока что дела у них идут не лучшим образом — два поражения.

Второе из них особенно обидно, ведь Милан вел в счете большую часть поединка против Атлетико, но все-таки уступил. Подопечные Стефано Пьоли будут жаждать реабилитироваться за тот результат и сделают все, чтобы набрать три очка против Аталанты.

Тренерскому штабу Милана вновь придется обойтись без Златана Ибрагимовича. Кроме того, из-за травмы выбыл Флоренци. Джан Пьеро Гасперини не может рассчитывать на Хатебура и Госенса.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Хатебур, Госенс — Крунич, Бакайоко, Ибрагимович, Флоренци