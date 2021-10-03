Италия

Подопечные Сарри потерпели второе поражение в сезоне.

Седьмой тур итальянской Серии А принес крайне неожиданный результат.

Болонья принимала на своем поле римский Лацио и уже к 17 минуте матча вела с комфортным счетом 2:0. Сначала Барроу, а затем Теате добыли комфортный задел для своей команды.

На 68 минуте Хики довел счет до разгромного, а на 76 минуте дела подопечных Сарри стали совсем плохи — Ачерби получил красную карточку за излишние эмоции.

Таким образом Болонья поднимается на 9 место, имея в своем активе 11 очков. Лацио же остается на 6 месте, имея такое же количество очков, что и подопечные Михайловича.

Болонья: Скурпоски — Де Сильвестри, Хики (Бонифаци, 89), Сумаоро, Теате — Мендель, Сориано, Сванберг, Домингес — Арнаутович (Сантандер, 85), Барроу (Виньято, 89).

Лацио: Рейна — Хисай (Лаццари, 58), Фелипе, Ачерби — Луис Альберто (Акпа-Акпро, 71), Милинкович-Савич (Башич, 58), Лейва (Катальди, 71), Фелипе Андерсон, Марушич — Педро, Мурики (Патрик, 80).

Предпреждения: Милинкович-Савич, Сумаоро, Педро, Лаццари, Луис Фелипе, Де Сильвестри.

Удаление: Ачерби, 76.