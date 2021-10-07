Италия

Новичок Серии А намерен усилить вратарскую позицию.

Бывший вратарь Манчестер Юнайтед, Сампдории и ряда других клубов Серхио Ромеро может вернуться в Серию А.

Аргентинский голкипер близок к переходу в стан новичка "элитного" дивизиона Италии Венецию, сообщает Фабрицио Романо.

Футболист находится в статусе свободного, после того как покинул "красных дьяволов" летом 2021 года. Ранее, на Ромеро претендовала Специя, но именно команда Паоло Дзанетти близка к подписанию контракта с опытным вратарем.

34-летний вратарь последние 6 лет провел в составе Манчестер Юнайтед, где был дублером Давида Де Хеа. В общей сложности за "манкунианцев" Ромеро сыграл 61 матч, в которых пропустил всего 27 мячей.