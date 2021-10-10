Италия

У воспитанника римского клуба будет неприлично низкая по современным меркам зарплата.

Гамбийский полузащитник римской Ромы Эбрима Дарбо лишь в этом сезоне начал привлекаться к основному составу лишь в этом году, однако его прогресс не остался без внимания руководства клуба, которое решило сразу продлить его контракт, изначально истекавший летом 2023 года.

19-летнему опорному полузащитнику, являющемуся воспитанником "волков", было предложено подписать обновленное пятилетнее соглашение, с увеличенным размером оклада до суммы в 500 тыс. евро за сезон.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, стороны быстро пришли к соглашению, поэтому в ближайшее время римский клуб объявит о продлении контракта со своим футболистом.

На данный момент, Дарбо оценивается порталом Transfermarkt в 2 млн евро, а знаком украинскому болельщику он может быть по матчу Лиги конференций УЕФА против луганской Зари в Запорожье, в котором ему удалось отдать голевой пас.