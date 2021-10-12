Экс-голкипер МЮ перебрался в чемпионат Италии.
Серхио Ромеро, Венеция
12 октября 2021, 13:22
Венеция на своем официальном сайте объявила о подписании голкипера Серхио Ромеро, права на которого ранее принадлежали Манчестер Юнайтед.
34-летний аргентинец перебрался в клуб Серии А на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона-2021/22.
Финансовые детали сделки не уточняются.
Напомним, Серхио Ромеро провел за Манчестер Юнайтед 61 во всех турнирах, 39 из которых ему удалось провести на ноль.
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