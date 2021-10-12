Италия

Экс-голкипер МЮ перебрался в чемпионат Италии.

Венеция на своем официальном сайте объявила о подписании голкипера Серхио Ромеро, права на которого ранее принадлежали Манчестер Юнайтед.

34-летний аргентинец перебрался в клуб Серии А на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона-2021/22.

Финансовые детали сделки не уточняются.

Напомним, Серхио Ромеро провел за Манчестер Юнайтед 61 во всех турнирах, 39 из которых ему удалось провести на ноль.

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