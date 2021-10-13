Италия

Украинец вернулся в общую группу перед матчем.

Полузащитник Специи Виктор Коваленко может сыграть в матче седьмого тура итальянской Серии А против Салернитаны.

Украинец вернулся в общую группу футболистов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Он, и Джулио Маджоре, который также восстанавливался от повреждения, провели неполное общекомандное занятие.

Отметим, что Специя занимает предпоследнюю строчку в таблице чемпионата Италии с 4 набранными пунктами. Матч против Салернитаны состоится 16 октября.

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