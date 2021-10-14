Италия

Шведский форвард восстановился после травмы.

Нападающий Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович может принять участие в матче Серии А против Вероны.

40-летний форвард восстановился после травмы сухожилья и уже приступил к тренировкам в общей группе футболистов. Как сообщает Tuttomercato, футболист может выйти на замену в матче против Вероны.

В текущем сезоне Ибрагимович принял участие лишь в одном матче Серии А против Лацио, в котором сумел отличиться забитым мячом.

Матч Милан — Верона состоится в субботу, 16 октября на Сан Сиро.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.