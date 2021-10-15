Италия

Украинский форвард может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук предстоящей зимой может перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Calciomercatonews, травмы Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру вынуждают руководство Милана решать проблему с позицией центрфорварда, и 25-летний украинец по-прежнему входит в сферу интересов "россонери".

По информации источника, ожидается, что Бенфика захочет выручить с продажи Яремчука порядка 25 миллионов евро, однако данная сумма может увеличиться к зиме, если Роман продолжит демонстрировать высокий уровень результативности.

В текущем сезоне украинский форвард провел за Бенфику 11 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 4 результативные передачи.

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