Украинский форвард может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Роман Яремчук, Getty Images
15 октября 2021, 13:31
Нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук предстоящей зимой может перебраться в итальянскую Серию А.
Как сообщает Calciomercatonews, травмы Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру вынуждают руководство Милана решать проблему с позицией центрфорварда, и 25-летний украинец по-прежнему входит в сферу интересов "россонери".
По информации источника, ожидается, что Бенфика захочет выручить с продажи Яремчука порядка 25 миллионов евро, однако данная сумма может увеличиться к зиме, если Роман продолжит демонстрировать высокий уровень результативности.
В текущем сезоне украинский форвард провел за Бенфику 11 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 4 результативные передачи.
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