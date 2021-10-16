Италия

Украинский хавбек проведет свой третий матч за "орлят".

В рамках восьмого тура итальянской Серии А Специя примет на своем поле Салернитану.

Арендованный хозяевами центральный полузащитник Виктор Коваленко, права на которого принадлежат Аталанте, выйдет в стартовом составе своей команды в данном противостоянии.

Для 25-летнего украинца матч против Салернитаны станет третьим в текущем сезоне во всех турнирах за Специю. Ранее Коваленко сыграл 62 минуты против Удинезе в рамках Серии А и 86 минут против Порденоне в первом круге Кубка Италии.

Напомним, матч Специя — Салернитана состоится сегодня, 16 октября, в 16:00 по киевскому времени.

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