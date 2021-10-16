Италия

Наставник Ромы прокомментировал будущую встречу в рамках Серии А.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо дал свой предматчевый комментарий накануне игры с Ювентусом в рамках 8-го тура итальянской Серии А.

Португальский специалист считает, что туринский клуб остается в числе претендентов на титул.

"Я считаю, что Ювентус сможет вернуться в борьбу за Скудетто. У них есть 22 прекрасных футболиста и сильный тренер. Ювентус — серьезный кандидат.

Ювентус играет в Лиге чемпионов, а мы играем в Лиге концеренций. Они выиграли 9 титулов, а мы за последние годы не выиграли ничего, но когда мы ступим на газон — нам необходимо забыть об этом. Нужно проявить смелость и индивидуализм, чтобы достичь результата. Если мы проиграем — я бы хотел, чтобы это произошло из-за силы Ювентуса, а не после наших ошибок",- сказал Моуриньо.

Также специалист высказался о готовности футболистов, которые только вернулись из лазарета.

"Абрахам готов, но мы будем решать уже непосредственно перед игрой вопрос о его участии. У нас есть Майораль и Шомуродов, они полностью готовы к игре",- приводит слова наставника римлян Sky sport.

Напомним, матч Ювентус — Рома состоится в воскресение, 17 октября в 22:00.