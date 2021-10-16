Италия

В насыщенном поединке команды обменялись точными ударами с пенальти, а затем римляне перевернули ход игры голом, который едва не привел к драке.

В матче восьмого тура чемпионата Италии действующий чемпион страны – миланский Интер отправился в гости к римскому Лацио.

Команды достаточно активно начали встречу, но "черно-синие" больше атаковали и создавали моментов. Уже на 3-й минуте Джеко пробил головой, но мяч пролетел над воротами. Затем шанс забить был у де Врея, но он промахнулся.

На 11-й минуте Элсид Хисай "подарил" гостям пенальти – он сфолил на Барелле в своей штрафной, и арбитр сразу же указал на "точку". Спустя минуту, после просмотра видеоповтора, который подтвердил решение судьи, Иван Перишич реализовал 11-метровый – 0:1.

Лацио не собирался сдаваться и стремился отыграть мяч. Шикарный момент был у Башича в середине тайма – он в касание пробил после передачи с правого фланга, но Ханданович отбил.

До конца первой половины встречи команды обменялись несколькими опасными ударами, но забить никому так и не удалось. На старте второго тайма опаснее выглядели гости – отличными ударами отличились Барелла, Дармиан, Иммобиле и Джеко, однако в сетку мяч так и не попал.

На 63-й минуте арбитр назначил второй пенальти в этом поединке, правда теперь в ворота Интера. После подачи с углового Бастони в верховой борьбе сыграл рукой, за что получил желтую карточку. Игроки долго спорили с арбитром, но VAR подтвердил решение Иррати.

К мячу подошел Чиро Иммобиле и без проблем переиграл Хандановича, сравняв счет. После этого наставники команд стали проводить замены. Свежие игроки обострили игру, помогая создавать новые опасные моменты, однако мяч упорно не летел в сетку.

Все изменилось на 81-й минуте. Очень перспективную атаку начали миланцы, которая завершилась ударом Лаутаро Мартинеса, но справился Рейна.

И тут же началась атака римлян – мощный удар Иммобиле отбил Ханданович, но на добивании был Андерсон, который и вывел Лацио вперед – 2:1. И тут же началась потасовка – Лаутаро и Думфрис налетели на автора гола.

Причина была в том, что Андерсон забил, нарушив правило "фэйр-плей" – во время атаки Интера, после которой в контратаку ушли римляне, Димарко оказался на газоне, и он продолжал лежать в тот момент, когда "орлы" забили.

Подраться футболистам не позволили, арбитр встречи раздал всем участникам конфликта желтые карточки, и после совета с видеоассистентом засчитал гол Андерсона. Маурицио Сарри сразу же убрал Фелипе с поля, чтобы ему не досталось от соперников, Индзаги также сделал замену.

Эмоции на поле зашкаливали, что приводило к грубой игре со стороны "черно-синих". И именно это привело к еще одному голу Лацио.

Дармиан совершил тактический фол, за что получил "горчичник", а римляне – право на штрафной удар. Луис Альберто со стандарта навесил во вратарскую, где Сергей Милинкович-Савич головой переправил мяч точно в "девятку" – 3:1.

Финальный свисток зафиксировал победу римского клуба, а сразу после окончания встречи Луис Фелипе отхватил красную карточку за неспортивное поведение.

Таким образом, Интер потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Серии А. Команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 17 очков.

Лацио же реабилитировался после крупного поражения от Болоньи (0:3) в предыдущем туре, и с 15-ю баллами идет пятым в Серии А. В следующем туре римляне сыграют на выезде против Вероны, а Интер примет Ювентус. Оба поединка состоятся 24 октября.

Лацио – Интер – 3:1

Голы: Иммобиле, 64 (пен.), Андерсон, 81, Милинкович-Савич, 90+1 – Перишич, 12 (пен.).

Лацио: Рейна – Марушич, Патрик, Фелипе, Хисай (Лаццари, 66) – Милинкович-Савич, Лейва (Катальдт, 86), Башич (Альберто, 66) – Андерсон (Акпа-Акпро, 86), Иммобиле, Педро (Дзакканьи, 75).

Интер: Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони (Думфрис, 67) – Дармиан, Барелла (Чалханоглу, 86), Брозович, Гальярдини (Весино, 67), Димарко – Перишич (Корреа, 67) – Джеко (Лаутаро, 76).

Предупреждения: Башич (27), Милинкович-Савич (83), Андерсон (83) – Гальярдини (36), Бастони (63), Лаутаро (83), Думфрис (83), Корреа (87), Дармиан (90+1).

Удаление: Луис Фелипе (90+7, не на поле, неспортивное поведение).