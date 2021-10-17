Италия

"Боги" победили на выезде со счетом 4:1.

В матче 8-го тура Серии А Аталанта одержала победу над Эмполи со счетом 4:1.

Дублем в составе гостей отметился Йосип Иличич, Вити поразил свои ворота, а еще один гол забил Дуван Сапата. Единственным голом у Эмполи отличился Федерико Ди Франческо.

Руслан Малиновский вышел на поле на 68-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Эмполи – Аталанта 1:4

Голы: Ди Франческо, 29 – Иличич, 11, 26, Вити, 49 (автогол), Сапата, 89.

Эмполи: Викарио, Стоянович, С. Романьоли (Тонелли, 42), Вити, Маркицца (Паризи, 81), Хаас (Бандинелли, 46), Штулац, Журковски (Кутроне, 61), Хендерсон, Ди Франческо (Байрами, 62), Пинамонти.

Аталанта: Муссо, Толой (Фройлер, 39), Демираль, Паломино, Дзаппакоста (Пеццелла, 90), Де Роон, Копмейнерс (Ловато, 68), Меле, Пашалич, Иличич (Малиновский, 68), Муриэль (Сапата, 46).

Предупреждения: Маркицца, Штулац, Бандинелли – Фройлер, Паломино.

На 67-й минуте Иличич не реализовал пенальти.