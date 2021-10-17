Италия

Аутсайдер итальянской Серии А назначил нового главного тренера.

Салернитана в рамках поединка восьмого тура чемпионата Италии уступила Специи, за которую голом и ассистом отметился Виктор Коваленко.

Как оказалось, данный матч стал последней каплей для руководства новичка Серии А.

Вместо Фабрицио Кастори Салернитана назначила Стефано Колантуоно на пост главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что специалист уже работал в Салернитане, которая идет на последнем месте турнирной таблицы, в сезоне-2017/18.

На Football.ua доступен видеообзор матча Специя — Салернитана.