Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи Серии А.

Специя в рамках поединка восьмого тура итальянской Серии А на своем поле минимально обыграла Салернитану (2:1).

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда результативным ударом отметился Сими. В начале второго тайма Штрелец сравнял счет после результативной передачи Коваленко, который затем свои точным ударом принес победу Специи.

Обзор матча:

Специя - Салернитана 2:1

Голы: Штрелец, 52, Коваленко, 76 — Сими, 39.

Специя: Проведель — Феррер, Христов, Николау, Гьяси — Коваленко, Маджоре — Штрелец (Манай, 68), Сальседо (Подгоряну, 74), Антист — Нзола (Верде, 69).

Салернитана: Белец — Дьембер (Кешрида, 20), Страндберг, Гальоло, Раньери (Дзортя, 84) — Кулибали (Вергани, 85), Ди Таккьо, Кастанос (Скьявоне, 67) — Оби — Сими, Джурич (Гондо, 68).

Предупреждения: Гьяси, Манай — Оби, Кулибали, Раньери.