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Специя - Салернитана, Getty Images
16 октября 2021, 19:22
Специя в рамках поединка восьмого тура итальянской Серии А на своем поле минимально обыграла Салернитану (2:1).
Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда результативным ударом отметился Сими. В начале второго тайма Штрелец сравнял счет после результативной передачи Коваленко, который затем свои точным ударом принес победу Специи.
Обзор матча:
Специя - Салернитана 2:1
Голы: Штрелец, 52, Коваленко, 76 — Сими, 39.
Специя: Проведель — Феррер, Христов, Николау, Гьяси — Коваленко, Маджоре — Штрелец (Манай, 68), Сальседо (Подгоряну, 74), Антист — Нзола (Верде, 69).
Салернитана: Белец — Дьембер (Кешрида, 20), Страндберг, Гальоло, Раньери (Дзортя, 84) — Кулибали (Вергани, 85), Ди Таккьо, Кастанос (Скьявоне, 67) — Оби — Сими, Джурич (Гондо, 68).
Предупреждения: Гьяси, Манай — Оби, Кулибали, Раньери.