Италия

Игроки Милана еще не выздоровели от вирусной болезни.

Защитник Тео Эрнандес и полузащитник Браим Диас не помогут Милану в матче с Болоньей в 9-м туре Серии А, сообщает Sky Sport Italia.

Футболисты "россонери" заболели коронавирусом в середине октября и продолжают находиться на самоизоляции. Сегодня француз и испанец сдали тесты в очередной раз, и они показали положительные результаты.

Сыграть во встрече с Болоньей может нападающий Анте Ребич, который завершает восстановления после травмы лодыжки.

Матч Болонья – Милан состоится в субботу, 23 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.