Украинский полузащитник получил место в стартовом составе.
Виктор Коваленко, getty images
22 октября 2021, 21:19
Специя в рамках поединка девятого тура элитного дивизиона чемпионата Италии отправилась в гости к Сампдории.
Тренерский штаб "орлят" доверил место в основном составе украинскому полузащитнику Виктору Коваленко.
Сампдория: Аудеро — Берешински, Йосида, Колли, Ауджелло — Аскильдсен, Верре, Силва, Кандрева — Габбьядини — Капуто
Специя: Проведель — Феррер, Христов, Николау, Бастони — Коваленко, Маджоре — Стрелец, Сальседо, Гьяси — Антисте
Матч между Сампдорией и Специей начнется в 21:45. Следить за ключевыми событиями игры можно на Football.ua.