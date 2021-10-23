Италия

"Нероверди" победили дома со счетом 3:1.

В матче 9-го тура Серии А Сассуоло одержал победу над Венецией со счетом 3:1.

Хозяева пропустили первыми на 32-й минуте, когда отличился Давид Окереке, но переломили ход поединка после мяча Доменико Берарди, а во втором тайме добились победы благодаря автоголу Тома Анри и голу Давида Фраттези.

Сассуоло – Венеция 3:1

Голы: Берарди, 37, Анри, 50 (аг), Фраттези, 66 – Окереке, 32.

Сассуоло: Консильи, Толян, Кирикеш (Айхан, 69), Феррари, Рожерио, Джуричич (Траоре, 28), Лопес, Фраттези (Мюльдюр, 83), Берарди (Матеус Энрике, 83), Скамакка (Дефрель, 69), Распадори.

Венеция: Ромеро, Эбуэхи (Маццокки, 68), Чеккарони, Свобода, Хапс, Чрнигой (Сигурдссон, 58), Кийин, Ампаду (Тессманн, 68), Бузио (Перец, 46), Анри (Форте, 58), Окереке.

Предупреждения: Рожерио – Чрнигой, Анри.