Италия

Футболист попал в заявку на игру.

В рамках девятого тура итальянской Серии А Лацио на выезде встретится с Вероной.

Из-за дисквалификации защитника Франческо Ачерби и полузащитника Луиса Фелипе, главный тренер "орлов" Маурицио Сарри вынужден был прибегнуть к изменениям.

На поединок вызвал фланговый защитник Романо Муссолини — правнук итальянского диктатора времен Второй мировой войны Бенито Муссолини. Об этом сообщает Ilmessaggero.

18-летний футболист перешел в Лацио в марте 2021 года. Он играет за молодежную команду "орлов". До этого он занимался в академии Ромы.

Матч Верона — Лацио состоится 24 октября. Начнется поединок в 16:00 по киевскому времени.

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