Италия

Стали известны стартовые составы на матч девятого тура итальянской Серии А между Аталантой и Удинезе.

Бергамаская Аталанта в рамках девятого тура итальянской Серии А будет на своем поле принимать фриульский Удинезе, который предыдущие пять поединков национального первенства провел без побед.

В отличии от встречи на Олд Траффорд против английского Манчестер Юнайтед в рамках Лиги чемпионов УЕФА посреди недели (2:3), Джан Пьеро Гасперини решил доверить место на поле с первых минут для украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Аталанта: Муссо — Дзаппакоста, Ловато, Паломино, Мехле — де Роон, Фройлер — Малиновский, Пашалич, Муриэль — Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Пеццелла, Демирал, Скалвини, Миранчук, Копмейнерс, Иличич, Пикколи.

Удинезе: Сильвестри — Бекао, Нуйтинк, Самир — Молина, Арслан, Уолас, Макенго, Стригер Ларсен — Пуссетто, Бету.

Запасные: Паделли, Сантурро, Удоги, Перес, Зегелаар, Де Майо, Соппи, Самаржич, Яяло, Несторовски, Форестьери, Саксесс.

Напомним, что матч Аталанта — Удинезе начнется в 13:30 по киевскому времени.