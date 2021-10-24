Италия

Главный арбитр встречи удалил наставников Ромы и Наполи за неспортивное поведение.

В рамках девятого тура итальянской Серии А Наполи отправился в гости к Роме, где по итогам двух таймов командам так и не удалось выявить сильнейшего (0:0).

По ходу встречи арбитр Давиде Масса был вынужден неоднократно наказывать участников поединка за неспортивное поведение — под раздачу также попали главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо и наставник неаполитанцев Лучано Спаллетти.

Сначала на 19-й минуте португальский специалист увидел перед своими глазами желтую карточку, а уже 82-й минуте Моуриньо удалили с поля за чрезмерную эмоциональность.

Однако на этом рефери не ограничился. Уже после финального свистка Спаллетти "поблагодарил" Массу за работу саркастичными аплодисментами, за что получил прямую красную карточку.

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