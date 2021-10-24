Интер после поражения от Лацио в прошлом туре предстоял домашний матч с Ювентусом, который, судя по последним результатам, начинает выходить из кризиса. Массимилиано Аллегри оставил в запасе Федерико Кьезу и Пауло Дибалу. В атаке вместо с Альваро Моратой вышел Деян Кулусевски. У Интера с первых минут вышли на поле все самые сильные.

Команды начали матч со своеобразной разведки. Больше мячом владели хозяева и воплотили свое преимущество в забитый мяч уже на 15-й минуте. После длительной позиционной атаки Чалханоглу решился на удар издали и угодил в перекладину, мяч отлетел прямо на ногу Джеко, который был неприкрыт и переправил мяч уже в пустые ворота. Также на старте матча Ювентус потерял из-за травмы плеча Бернардески, его место на поле занял Бентанкур.

Больше моментов в первом тайме и нельзя вспомнить: Ювентус делал акцент на фланговую игру с последующими подачами в штрафную площадь , однако все это было не опасно.

Во втором тайме мало что изменилось. Ювентус был абсолютно плох в атаке, а Интер отдал инициативу гостям, однако переодически выбегал в контрвыпады. Правда, моментов и у ворот Хандановича, и у ворот Щенсны было очень мало.

Все так и закончилось, если бы не фол Думфриса на Алексе Сандро, который арбитры разглядели только благодаря VAR. Нидерландский защитник, который во втором тайме вышел на замену, выбивал мяч и попал по ноге соперника. К "точке" подошел Пауло Дибала, который также появился после перерыва, и очень уверенно переиграл Хандановича — 1:1.

Игроки Ювентуса, почувствовав эмоциональный подъем, кинулись забивать и второй. Однако ни к чему это не привело. Лишь помахали руками, покричали, зарядили друг друга. Кстати, на решение арбитра поставить пенальти очень эмоционально отреагировал Индзаги, швырнув на поле манишку. Как итог, арбитр удалил тренера Интера.

Кроме эмоций, громких криков и интенсивных жестикуляций в заключительные минуты ничего и не было. Интер и Ювентус сыграли вничью (1:1).

Интер — Ювентус 1:1

Голы: Джеко, 15 — Дибала (пен), 89.

Интер: Ханданович — Дармиан, Шкриняр, Де Врей, Бастони, Перишич (Думфрис, 82) — Барелла (Весина, 90), Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 61) — Джеко, Лаутаро (Санчес, 82).

Ювентус: Щенсный — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Сандро — Куадрадо (Кьеза, 65), Локателли (Кайо Жорже, 83), Маккени (Артур, 83), Бернардески (Бентанкур, 18) — Мората, Кулусевски (Дибала, 65).