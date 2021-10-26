Италия

Наставник Ювентуса прокомментировал предстоящим поединок своей команды.

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящую встречу с Сассуоло в рамках 10-го тура итальянской Серии А.

"Есть игры, в которых нужно играть, а есть — в которых побеждать. Завтра нам нужно побеждать. Если мы даже сыграем вничью, то спасение в матче с Интером не будет иметь никакого смысла.

Дибала, де Лигт и Кьеза отлично себя показали. Хорхе? Он интересный парень, но ему еще рано попадать в стартовый состав. У него хорошая техника, дисциплина, но ему еще рано.

Нам нужно больше забивать, очень трудно даются голы. У нас хорошая атака: Кьеза, Мората, Дибала — это игроки высочайшего уровня. Мы поставили себе цель выиграть у Сассуоло с разницей в два мяча. В матче с Интером я ошибся, но я работаю над этим", — приводи слова Аллегри Sky Italia.

Матч Ювентус — Сассуоло состоится в среду, 27 октября в 19:30 по киевскому времени.