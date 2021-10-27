Встреча команд завершилась со счетом 1:1.
Удинезе – Верона, Getty Images
27 октября 2021, 21:33
Удинезе и Верона сыграли вничью со счетом 1:1 в матче десятого тура Серии А.
"Зебры" вышли вперед на 3-й минуте благодаря голу Исаака Саксесса, а гости сравняли счет на 83-й минуте после гола Антонина Барака с пенальти.
Удинезе – Верона 1:1
Голы: Саксесс, 3 – Барак, 83 (пенальти).
Удинезе: Сильвестри, Молина (Самарджич), Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Соппи, 84), Арслан (Макенго, 68), Перейра, Уолас, Саксесс (Ларсен, 63), Бету.
Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини (Давидович, 46), Маньяни, Шутало (Илич, 73), Тамез, Велозу, Барак, Онгла (Лазович, 46), Калинич (Симеоне, 66), Лазанья (Капрари, 46).
Предупреждения: Родриго Бекао – Давидович, Илич.