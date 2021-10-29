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Наполи - Болонья, getty images
29 октября 2021, 00:56
Наполи в рамках поединка десятого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Болонью и добился разгромной победы.
Неаполитанцы отправили в ворота соперника три безответных мяча и вернулись на первое место турнирной таблицы Серии А.
Обзор матча:
Наполи - Болонья 3:0
Голы: Руис, 18, Инсинье, 41, 62
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 87) — Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Демме, 75), Элмас (Мертенс, 75) — Инсинье (Зелиньски, 65), Лосано (Политано, 66), Осимхен.
Болонья: Скорупски — Мбайе (Ольсен, 62), де Сильвестри, Медель, Теате, Хики (Дейкс, 81) — Сванберг, Домингес (Бинкс, 75), Орсолини, Виньято (Сансоне, 75) — Барроу (ван Хойдонк, 81).
Предупреждения: Замбо-Ангисса — Медель