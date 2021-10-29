Италия

Сергей Шевченко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Италии-2021/22.

Пока большая часть европейских стран занята матчами кубка, в Италии прошёл тур чемпионата. Фавориты в целом аккуратно и успешно прошли это испытание, всё-таки для них, в отличие от команд из нижней части таблицы, привычно играть дважды в неделю. Единственным исключением стал Ювентус, который проиграл дома Сассуоло и теперь отстаёт от лидеров, Милана и Наполи, на целых 13 очков. Пресса вновь заговорился, что шансы туринцев на "скудетто" потеряны, но есть историческая аналогия, о которой чуть ниже.

В нижней части таблицы обращаем внимание на победу Салернитаны над Венецией, которая позволила "морским конькам" подняться с 20-го места, отправив туда Кальяри. Другой вопрос, что состав зоны вылета остался прежним. Плотность до сих пор высокая, однако с каждым туром всё яснее становится круг борцов за выживание. Явно этого не избежит Специя, всё глубже вязнут Кальяри с Дженоа, да и по другой генуэзской команде имеются вопросы, а вот Эмполи пока держится на расстоянии благодаря запасу очков.

Игроки Милана отмечают победу с болельщиками

Опять Сассуоло, опять десятый тур

Сенсация тура – домашнее поражение Ювентуса. Выздоровление "Старой синьоры" затягивается, а успешная серия достаточно быстро оборвалась. Уже в прошлом туре игра команды Аллегри не впечатлила, но ей удалось добыть ничью на Джузеппе Меацца, теперь же она проиграла вроде бы удобному для себя Сассуоло, который доселе лишь один раз выигрывал у туринского гранда. Игра была, скорее, ничейной, но теперь Фортуна на последних минутах улыбнулась сопернику.

Претензий в составе хозяев нет разве что к Дибале, который был активен, отдал результативную передачу и мог забить, но попал в штангу. Другой потенциальный лидер, Кьеза, не вписывается в расстановку 4-4-2, причём независимо от позиции: если ранее он блекло выглядел в нападении, то сейчас затерялся на фланге полузащиты. Возможно, Аллегри стоило бы перейти на 4-3-3 или другую схему, чтобы раскрыть возможности Федерико?

Масса вопросов по другим игрокам. Де Лигт куда менее надёжен, чем Кьеллини, а ведь Джорджо сейчас физически не может играть по два раза в неделю. Рабьо не справляется на левом фланге, что всё-таки не совсем его позиция. Крайне слаб Альваро Мората. "Он словно признак. Ни центрфорвард, ни второй нападающий. Не прессингует, не обводит, не помогает. Впереди словно не было никого", – столь нелестным образом характеризует его игру La Gazzetta dello Sport. Вышедший на замену Кайо Жорже был по крайней мере активен.

В целом же Ювентус неуютно чувствует себя, уступая в счёте. Команда по ходу сезона научилась удерживать минимальное преимущество, но едва что-то идёт не по сценарию, как "бьянконери" впадают в ступор. Наконец, в компенсированное время туринцы рванули дожимать и нарвались на контратаку с техничным завершением от Максима Лопеса – забивали у Сассуоло два опорных полузащитника (первый гол на счету Давиде Фраттези). Также в составе гостей отметим центрбека Айхана, который вынес мяч из пустых ворот, и главную звезду – Берарди, с чьего перевода начался второй гол. Главное же, что команда делала всё для победы. Алессио Дионизи становится неплохой заменой Роберто Де Дзерби.

Утешить ювентийцев могут разве что исторические аналогии. Шесть лет назад команда, ведомая Массимилиано Аллегри, тоже очень слабо начала чемпионат. Аккурат в десятом туре она играла против Сассуоло и уступила 0:1 (та победа "нероверди" до минувшего тура оставалось единственной в истории личных встреч). Именно после той неудачи Ювентус собрался и начал разносить всех на пути к "скудетто", а ведь тогда после десяти туров он имел показатели +3=3-4, даже хуже, чем сейчас. Повторится ли история на этот раз?

Забыть проклятие "девятки"

Оба миланских клуба выиграли и не пропустили. Интер стал для Эмполи весьма неприятным соперником: тосканцы не могут забить "нерадзурри" дома на протяжении уже восьми матчей. Шансы были, ведь команда Андреаццоли активно начала встречу, но гостей выручали Ханданович и Д'Амброзио, вынесший мяч из пустых ворот. Определяющим эпизодом встречи стало удаление Самуэле Риччи на -й минуте: полузащитник Эмполи грубейшим образом снёс Бареллу и заработал прямую красную карточку. Оказавшись в большинстве, Интер создал так много моментов, что счёт мог оказаться значительно крупнее, но оппонентов спасали голкипер Викарио и штанга.

Отмечаем ротацию от Симоне Индзаги. Первый гол создали два игрока, нечасто выходящие на поле: забивной Данило Д'Амброзио подключился в штрафную, а мяч ему адресовал не кто иной как Алексис Санчес. Второй гол на счету Федерико Димарко, едва не забил Роберто Гальярдини – в общем, ближайший резерв Интера достойно проявил себя. Индзаги, пропускавший этот тур из-за дисквалификации, может быть доволен реакцией команды на обидную ничью с Ювентусом.

Встреча Милана и Торино, напротив, была закрытой, хотя именно действия форвардов стали решающими. Обновившиеся за лето "гранатовые" пока не могут интегрировать в состав Андреа Белотти, который пока, скорее, мешает команде. Наверняка сказывается и его решение не продлевать истекающий летом контракт. Зато Оливье Жиру вопреки опасениям успешно заиграл в Милане: на его счету четыре гола в шести матчах чемпионата, включая победный с Торино. Неужели француз снимет "проклятие девятого номера", которое после ухода Филиппо Индзаги распространялось на всех форвардов "россонери", носивших это число?

Чиприан Татарушану отыграл на ноль, хотя заставил понервничать как болельщиков, так и Златана Ибрагимовича, который требовал от голкипера фиксировать мяч, а не отбивать его. "Сухой" матч – во многом заслуга надёжных действий обороны. Пожалуй, обвинения в излишнем прагматизме неуместны, всё-таки у Милана слишком много травмированных (но Тео Эрнандес уже выздоровел и сыграл один тайм; Браим Диас тоже на подходе). Отметим прозорливую селекцию: летом "россонери" стремились увеличить резерв, благодаря чему теперь имеют возможность закрывать многочисленные пробоины в составе.

Милан единолично лидировал два дня, в четверг же к нему вновь присоединился Наполи, уверенно обыгравший Болонью. Команда Синиши Михайловича, похоже, оставила все силы в игре с Миланом, да и неаполитанцы сейчас на ходу. Фабиан Руис забил очередной мяч из пределов штрафной, а Инсинье дважды реализовал пенальти, и это стоит отметить, ведь Лоренцо испытывал серьёзные проблемы с 11-метровыми. Оба раза фолили на Викторе Осимхене. За похвалами в адрес "группы атаки" не стоит забывать о защитниках: Наполи пропустил всего три мяча, это лучший показатель в чемпионатах топ-5.

Римляне исправляются

Клубам из столицы Италии пришлось непросто. Рома, к которой после норвежских 1:6 особое внимание, едва не проиграла на Сардинии. "Джаллоросси" уступали в счёте (Паволетти забил ногой, и такое бывает) и едва не пропустили второй мяч, но каркас ворот и Руй Патрисиу выручали гостей. Впрочем, не надо думать, что Кальяри переигрывал соперника. Команда Вальтера Мадзарри избрала сугубо оборонительную тактику и лишь изредка (зато опасно) покусывала фаворита. Всё-таки ранняя смена тренера выглядит поспешным решением, при Леонардо Семпличи островитяне играли в более современный футбол.

Рома, упустив несколько отличных шансов, взяла-таки своё благодаря результативным действиям капитана: Лоренцо Пеллегрини навесил с углового на голову Ибаньесу, а затем реализовал штрафной. Теперь у "волков" появился мастер стандартов? Так или иначе, это важная победа для Жозе Моуриньо, который, несмотря на плотный график, выпустил стопроцентно основной состав. Рома удерживает место в зоне Лиги чемпионов, но не играет ли команда на пределе возможностей?

Другой римской команде не могло быть легко по определению, ведь к ней в гости приехала Фиорентина, до этого тура обходившая Лацио в таблице. Игра была равной и достаточно закрытой. До перерыва "скуадра виола" смотрелась даже несколько предпочтительнее, но ей уже традиционно не хватило сил на второй тайм. "Лациали" сразу после перерыва реализовали симпатичную комбинацию и уже не отдали инициативу. Разумеется, сказалось отсутствие Нико Гонсалеса, подхватившего коронавирус – аргентинец успел стать одним из лидеров нападения Фиорентины, без него и Влаховичу сложнее себя проявить.

У "бьянкочелести", напротив, вернулись после дисквалификций основные защитники, Ачерби и Луис Фелипе. Это дало возможность наконец-то сыграть на ноль – впервые в этом чемпионате. Конечно, игра Лацио далека от идеала, Сарри до сих пор с трудом удаётся совместить на поле Луиса Альберто и Милинковича-Савича (на этот раз оба вышли в основе, но испанец мало чем запомнится). Удивительно, как только это удавалось Симоне Индзаги? Зато в команду органично вписался Педро, который не только забил единственный мяч, но также был чрезвычайно активен, появляясь на любом участке поля. Будем считать, что Лацио тоже исправился за веронские 1:4.

Наши "сборники"

Оба украинских легионера были вызваны в сборную Украины, так что их регулярная игра в матчах Серии А не осталась без внимания. Малиновский с Коваленко вышли с первых минут и в этом туре, правда на этот раз отличиться им не удалось. Руслан был заметной фигурой на поле и отдал несколько классных обостряющих передач, но в ассисты они не переросли. Блеснули на этот раз Иличич и Сапата – Дуван напрямую поучаствовал в автоголе Аскильдсена, а вскоре забил второй мяч. Аталанта проявила характер в непростой ситуации. Сампдория повела в счёте, воспользовавшись дырами в защите бергамаски, где вынужденно играет экспериментальный состав, но уже в первом тайме команда Гасперини дважды отличилась и затем не упускала нити игры.

Специя обиднейшим образом упустила победу над Дженоа. Матч принципиальный (региональное дерби), да ещё и очень важный в турнирном плане. "Орлята" смотрелись убедительнее, создавая один шанс за другим. Разок им повезло, когда мяч от штанги и спины Сиригу отскочил за линию, но кроме этого момента была масса других, когда фартило уже генуэзцам. Гости спаслись в концовке благодаря 11-метровому: Кришито вновь доказал, что считается одним из лучших специалистов Италии по ударам с "точки". Дженоа остаётся в зоне вылета, но не отпустила Специю.

В битве других аутсайдеров важнейшую победу одержала Салернитана. Если дебют Стефано Колантуоно получился неудачным, то теперь всё сложилось как нельзя лучше, несмотря на пропущенный мяч в начале встречи. Определяющим стало удаление у Венеции, а решающим – эпизод в компенсированное время с ошибкой Ромеро на выходе. Отметим и первый гол Салернитаны, когда игроки гостей несколько раз "обстукивались" с Франком Рибери. Наконец, Верона отыгралась в матче с Удинезе благодаря голу экс-удинца Антонина Барака.

Сборная тура

Лучший игрок тура

Лучший тренер тура

Лучший гол тура

Маттиа Араму (Венеция)

Йосип Иличич (Аталанта)

Педро (Лацио)

Лоренцо Пеллегрини (Рома)

Фабиан Руис (Наполи)

Расписание следующих матчей

Турнирная таблица

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Лучшие ассистенты (кол-во рез. передач)

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