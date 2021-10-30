Италия

Football.ua представляет анонс матча 11 тура Серии А.

В рамках 11 тура итальянской Серии А Аталанта в Бергамо сыграет против римского Лацио.

Суббота, 30 октября, 16:00. Атлети Адзурри д’Италия, Бергамо. Арбитр — Марко Гуида. Трансляция на Megogo.

Аталанта подходит на игру против Лацио в поднесенном настроении, однако без длинной скамейки. Сразу пять важных футболистов не помогут Джан Пьеро Гасперини в предстоящей игре. Среди них есть и ключевые игроки, такие как Робин Госенс, Хосе Паломно, Берат Джимсити и так далее.

Дела у бергамской команды в чемпионате идут довольно неплохо. После сыгранных 10 туров, Аталанта занимает пятое место, отставая на три очка от топ-3. В прошлом туре Руслан Малиновский и компания на классе обыграли Сампдорию. К слову, этот матч был сотым для украинского хавбека за итальянский клуб. Поединок против Лацио важен и с турнирной точки зрения, ведь подопечные Сарри, имея в активе 17 очков, могут с луче победы обогнать Аталанту.

Лацио по-настоящему лихорадит в этом сезоне. Один удачный матч, в котором команда, казалось бы, выдала потрясающую игру, заменяется разгромным поражением. И эти поражения чаще всего приходят от тех соперников, которым предрекали неудачу в противостоянии с "орлами". В римском дерби Лацио обыгрывает Рому 3:2, но в следующей игре разгромно проигрывает Болонье (3:0). После победы над Интером, "орлы" разгромно уступают Вероне (4:1).

Но даже такие матчи не делают шатким положение Лацио. Они уверенно шагают к своей цели — занять место в зоне еврокубков и, кажется, их не выйдет остановить. Если конечно тенденция побед сменяемых поражениями останется в прошлом. В поединке с Аталантой мы это увидим.

Ориентировочные составы

Интересные факты:

- Лацио лишь однажды в текущем сезоне сыграл "на ноль".

- Беспроигрышная серия Аталанты насчитывает три матча (2 победы и ничья).

- Лучший бомбардир Серии А в текущем сезоне представляет Лацио — Чиро Иммобиле (8 голов).