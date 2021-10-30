Италия

Форвард Сассуоло заинтересовал миланский клуб.

В стане миланского Интера в последнее время все сильнее растет уверенность в том, что чилийский нападающий Алексис Санчес покинет команду в зимнее трансферное окно, поэтому "змеи" уже начали искать потенциальную замену своему 32-летнему игроку.

Одним из главных кандидатов еще во время летнего межсезонья считался нападающий Сассуоло Джакомо Распадори, однако переговоры с "нероверди" тогда завершили для миланского клуба неудачей.

Тем не менее, Интер не собирается отказываться от 21-летнего воспитанника Сассуоло, и уже во время зимней паузы намерен предложить взять игрока в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа.

В гонке за Распадори, забившего один гол и отдавшего один голевой пас за 10 матчей (594 минуты) нового сезона, также присутствуют Милан и туринский Ювентус.

Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.