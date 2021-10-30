Италия

Бергамаски и римляне подарили болельщикам результативный футбол, в котором выявить сильнейшего не удалось.

Завершился поединок 11-го тура итальянской Серии А, в котором Лацио отправился в гости к Аталанте.

В первой половине встречи команды обменялись забитыми мячами — на гол Педро перед самым перерывом ответил Дуван Сапата.р

Уже во втором тайме на 74-й минуте Чиро Иммобиле, казалось бы, забил победный мяч для Лацио и поставил точку в данном противостоянии, однако вновь буквально перед финальным свистком бергамаски вернули паритет на табло и добыли ничейный результат.

Что касается Руслана Малиновского, то он появился на поле на 59-й минуте, но результативными действиями отметиться не успел, однако принял непосредственное участие в атаке, в ходе которой Аталанта забила второй мяч.

Аталанта — Лацио 2:2

Голы: Сапата 45+1, Де Роон 90+4 — Педро 18, Иммобиле 74

Аталанта: Муссо, Де Роон, Демираль, Ловато (Скальвини 67), Дзаппакоста (Пикколи 83), Фройлер, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Малиновский 59), Иличич (Муриэль 67), Сапата

Лацио: Рейна, Марушич, Луис Фелипе, Ачерби, Хюсай, Катальди (Лейва 77), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Башич 68), Педро, Иммобиле (Мурики 86), Фелипе Андерсон (Моро 78)

Предупреждения: Демираль — Луис Фелипе, Рейна