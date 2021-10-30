Италия

Туринцы отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Торино в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Сампдорию и добился победы со счетом 3:0.

Туринцы смогли открыть счет усилиями Прата на 17 минуте поединка, а удвоили преимущество в начале второго тайма — голом отметился Синго. Белотти в компенсированное время снял все вопросы.

Торино — Сампдория 3:0

Голы: Прат, 17, Синго, 52, Белотти, 90+3

Торино: Милинкович-Савич — Синго (Войвода, 53), Джиджи, Буонджорно, Бремер, Айна (Родригес, 86) — Прат (Ринкон, 77), Линетти (Верди, 86), Лукич, Побега — Санабрия (Белотти, 53).

Сампдория: Аудеро — Берешиньски (Аскильдсен, 69, Чьерво, 81), Йосида, Шабо, Драгузин (Колли, 81), Ауджелло — Адриен Силва, Экдаль (Габбьядини, 54), Торсбю, Кандрева — Квальярелла (Капуто, 54).

Предупреждения: Бремер, Побега — Драгузин, Аскильдсен, Шабо, Кандрева

Удаление: Адриен Силва, 67