Миланский клуб победил дома со счетом 2:0.
Интер – Удинезе, Getty Images
31 октября 2021, 15:30
Интер одержал победу над Удинезе со счетом 2:0 на своем поле. Победу миланскому клубу принес дубль нападающего Хоакина Корреа.
Интер – Удинезе 2:0
Голы: Корреа, 60, 68.
Интер: Ханданович, Думфрис, Раноккия, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 85), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 70), Барелла (Сенси, 80), Корреа (Санчес, 70), Джеко (Мартинес, 80).
Удинезе: Сильвестри, Молина (Соппи, 89), Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Удоджи, 70), Яяло (Уолас, 59), Перейра, Макенго (Арслан, 70), Саксесс (Деулофеу, 59), Бету.
Предупреждения: Бету, Перейра.