Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 11-го тура итальянской Серии А Интер принимал на своем поле Удинезе, где одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал нападающий "нерадзурри" Хоакин Корреа, который записал на свой счет два забитых мяча во втором тайме.

Обзор матча:



Интер – Удинезе 2:0

Голы: Корреа, 60, 68.

Интер: Ханданович, Думфрис, Раноккия, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 85), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 70), Барелла (Сенси, 80), Корреа (Санчес, 70), Джеко (Мартинес, 80).

Удинезе: Сильвестри, Молина (Соппи, 89), Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Удоджи, 70), Яяло (Уолас, 59), Перейра, Макенго (Арслан, 70), Саксесс (Деулофеу, 59), Бету.

Предупреждения: Бету, Перейра.